Депутаты подготовили законопроект об "ипотечных каникулах" для призывников

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Молодые люди, которые призываются в российскую армию, получат право на "ипотечные каникулы" на весь срок службы, подготовлен соответствующий законопроект, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Некоторые молодые люди взяли кредиты, и они не могут обслуживать свой кредит (так как их призвали в армию - ИФ). Для них будут ипотечные каникулы действовать на весь срок службы", - сказал Аксаков на пресс-конференции в Симферополе в четверг.

"Мы изучаем ситуацию с теми военными, военнослужащими, которые выполняют задачи государственной важности, например, в Сирию поехали. Эта категория возможна, эту категорию мы изучаем. Что касается призывников - вопрос уже согласован, они получат ипотечные каникулы на весь срок службы", - добавил Аксаков.

"Другие категории (граждан - ИФ) - пока я не слышал другие предложения (о каникулах - ИФ)", - подчеркнул глава думского комитета по финансовому рынку. Он не исключил, что законопроект по ипотечным каникулам для призывников может быть принят Госдумой уже в апреле.

"Ипотечные каникулы"

Закон об "ипотечных каникулах" вступил в силу в июле 2019 года. Согласно документу, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более полугода. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Право на "ипотечные каникулы" сейчас могут получить несколько категорий граждан, в частности, безработные, инвалиды, люди, у которых доход снизился на 30%.