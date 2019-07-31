Пуск ракеты в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Проведенный пуск ракеты в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.

На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморье - 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно.

В региональном центре "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами агентству "Интерфакс -Дальний Восток" сообщили, что в среду не фиксировали сейсмособытий в Японском море.

Агентство Yonhap со ссылкой на генштаб Южной Кореи в среду сообщило, что северокорейские военные провели пуск нескольких ракет. Тип ракет пока не уточняется.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.

Ранее в июле КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что речь тогда шла о баллистических ракетах малой дальности.

Согласно резолюциям ООН, КНДР запрещено производить запуски баллистических ракет.