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В Ростовской области задержали лжемедиков, продававших крем от смертельных болезней

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Полицейские пресекли незаконную деятельность медучреждения в Волгодонске Ростовской области, сотрудники которого не имели медицинского образования и лицензии, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Клиентами учреждения становились исключительно люди пожилого возраста. Сотрудники диагностировали у них якобы имеющиеся тяжелые и даже смертельные заболевания, а затем предлагали приобрести "чудо-крем", с помощью которого можно вылечиться. Если у пенсионеров не было необходимой суммы, то сотрудники предлагали им оформить кредит на сумму от 50 до 200 тыс. рублей", - сказала Волк.

По предварительной информации, от противоправной деятельности лжемедиков пострадали более 100 человек, общий ущерб составил почти 4 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".

Полицейские задержали 10 предполагаемых участников преступной группы, из которых троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ростовская область

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