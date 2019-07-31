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В МЧС сообщили об ухудшении ситуации с подтоплениями в Иркутской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с прохождением дождевого паводка усложняется в нескольких районах Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в среду.

Как поясняется, режим ЧС введен в Куйтунском районе, где в результате проливных дождей произошло повышение уровня грунтовых вод в селах и уровня воды в местах расположения гидротехнических сооружений и дамб в районе рек Алка, Или, Каранцай, Яда.

Так, паводок затронул поселок Ленинский, Игнино, Октябрьский, Карымск, Уян - всего более 70 домов.

"От главы Кимильтейского муниципального образования Зиминского района о подъеме уровня воды в реке Кимильтей. В связи с возможным подтоплением домов было принято решение эвакуировать жителей (нескольких - ИФ) домов в пункт временного размещения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Тулунском районе, по состоянию на 31 июля, подтоплено девять населенных пунктов: в селе Уйгат - 120 жилых домов, в деревне Кривуша - 14 жилых домов, в Красноозерском - 14 домов, в поселке Евдокимовский - 62 дома, в деревне Евдокимова - 6 домов, в селе Бадар - 1 дом, в деревне Красный Октябрь -19 домов, в селе Гадалей - 10 домов, в деревне Казакова - 1 дом. В пунктах временного размещения находятся 94 человека, в том числе 32 ребенка:

Режим чрезвычайно ситуации действует на территории Черемховского района.

Ранее сообщалось, что с 27 июля в связи с выпадением обильных осадков, подъема уровней воды в реках Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Солзан, Харлахта, Ока, Тойсук, Хорка и высоким уровнем грунтовых вод в зону подтопления попали 8 районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский, Усольский, Заларинский. По уточненным данным, вода зашла в 30 населенных пунктов, 1,8 тыс. домов с населением 3,965 тыс. человек.

Паводок в Иркутской области

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