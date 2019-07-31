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Осужденный китаец начал учить приморских заключенных китайскому языку

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В одной из исправительных колоний Приморского края начались занятия по китайскому языку для осужденных, сообщила в среду пресс-служба ГУ ФСИН по региону.

"В исправительной колонии строгого режима №33 действует единственный на Дальнем Востоке кружок по изучению китайского языка, где обучением всех желающих занимается осужденный представитель КНР", - говорится в сообщении.

По данным УФСИН, до заключения китаец занимался преподаванием, а в колонии выучил русский язык, закончил общеобразовательную школу и стал обучать своему родному языку всех желающих. В пресс-службе отметили, что его ученики уже могут разговаривать и петь песни на китайском языке.

На занятиях преподаватель-заключенный использует аудио-уроки, тексты и упражнения, составленные профильными преподавателями вузов, а также хрестоматии по деловому китайскому языку.

Колония также планирует открыть кружки по изучению узбекского и азербайджанского языков, так как подобные занятия способствуют перевоспитанию осужденных.

ФСИН Приморье

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