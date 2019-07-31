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Продажи пива в Москве в январе-июне выросли почти на 13%

В целом по России продажи пива выросли на 1,8%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Москве продажи пива и пивных напитков в первом полугодии 2019 года выросли в годовом измерении на 12,7%, до 26,8 млн декалитров, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей. В целом по России продажи выросли на 1,8%, до 344 млн млн декалитров.

В Петербурге полугодовой рост продаж пива и пивных напитков составил 6% (до 11 млн декалитров), в Подмосковье - 7,8% (до 24,6 млн декалитров).

Во II квартале продажи пива и пивных напитков в Москве выросли на 3,4%, до 14,7 млн декалитров, в Петербурге - на 1,8%, до 6 млн декалитров, в Московской области - на 4,4%, до 14,1 млн декалитров. В целом по России продажи пива и пивных напитков в апреле-июне сократились на 4,2%, до 189,3 млн декалитров.

Продажи пива по стране за полугодие выросли на 2,1%, до 307 млн декалитров, продажи пивных напитков - снизились на 0,3%, до 36,3 млн декалитров, продажи сидра, пуаре и медовухи снизились на 2,3%, до 3,1 млн декалитров.

Москва Петербург Московская область

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