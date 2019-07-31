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Кузнецова призвала организаторов массовых митингов оставить детей в покое

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к организаторам массовых митингов с просьбой не использовать детей в своих целях.

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"Снова несовершеннолетние на несанкционированном митинге (...) Уже не раз говорили: оставьте детей в покое! Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности - как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? О чем думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?" - сказала Кузнецова журналистам в среду.

Она выразила надежду на то, что у организаторов "нелегальных политических "флешмобов" проснется понимание и ответственность хотя бы за детей".

Кузнецова добавила, что если "молодые люди - активные, инициативные, им искренне хочется действовать, участвовать в жизни общества - это здорово" "Но не надо манипуляций. Энергия должна быть направлена на саморазвитие, созидание, а не на удовлетворение чьих-то политических амбиций, тем более связанных с риском для здоровья, а может и жизни," - сказала детский омбудсмен.

Анна Кузнецова

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