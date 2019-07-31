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Патриарх назвал угрозу свободе человека главным риском развития цифровых технологий

Человек может и не заметить утрату свободы личности, предупредил он

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Главной и единственной опасностью развития цифровых технологий заключается в ограничении или полной потере свободы человека, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил это на встрече с сотрудниками Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове.

По словам предстоятеля РПЦ, если человек слепо полагается на технологии, утрата свободы личности может пройти для него незаметно.

"Не только средства связи, но и вообще вся цифровая цивилизация, которая уже начинает становиться нашим достоянием, способны максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо дискомфорта", - отметил он.

РФЯЦ-ВНИИЭФ - это крупнейший многопрофильный научно-исследовательский центр России, решающий оборонные задачи. Институт создали в 1946 году в Сарове, где с 1706 и до 1927 года находился монастырь Саровская пустынь. Монашеская жизнь возобновилась в обители в 2006 году.

В 2012 году на базе Свято-Успенской Саровской пустыни, Саровского отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) и РФЯЦ-ВНИИЭФ по благословлению патриарха и с одобрения в то время гендиректора госкорпорации "Росатом" Сергея Кириенко был создан Саровский Духовно-научный центр (ДНЦ).

РПЦ Кирилл Саровская пустынь РФЯЦ

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