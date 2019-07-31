Сотрудники Мурманского пароходства переведены на неполный рабочий день

Ранее они жаловались на задержки зарплат

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Мурманское морское пароходство" (ММП) переводит офисных сотрудников на неполный рабочий день, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

Часть из них уже получила уведомления о том, что с 1 октября у них рабочая неделя будет сокращена до 18 часов в соответствии с изменениями в трудовом договоре, введенными по приказу гендиректора пароходства. Тех, кто откажется перейти на сокращенный день, уволят, добавил собеседник агентства.

Получить официальный комментарий компании пока не удалось.

У ММП продолжаются финансовые трудности. В 2018 году в Испании и Дании суда компании арестовывали за долги. В России прошлой осенью было возбуждено уголовное дело о задержках зарплат сотрудникам пароходства. В апреле 2019 года моряки компании снова жаловались на невыплаты зарплат. В июле глава главка СКР по Мурманской области Андрей Ефремов оценивал долги пароходства по зарплатам в 50 млн рублей, по его данным, проблема затронула около сотни сотрудников.

Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ММП, в числе заявителей насчитывается 17 юридических лиц. 23 мая 2019 года суд отказал ООО "Обеспечение флота" (Санкт-Петербург) во введении процедуры наблюдения в отношении ММП, ООО "Поморская судоверфь" (Архангельск) отозвало заявление о банкротстве пароходства. Заявления других кредиторов находятся в очереди на рассмотрение.

В январе и марте текущего года теплоходы ММП "Поморье" и "Кузьма Минин" были проданы на аукционах в США и Великобритании. В настоящее время судно "Иван Лопатин" на аукцион выставила Литва.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. В 2018 году ММП получило 1,077 млрд чистого убытка по РСБУ против 90,67 млн рублей прибыли годом ранее. Кредиторская задолженность ММП снизилась с 2,328 млрд рублей на 31 декабря 2017 года до 2,015 млрд рублей на 31 декабря 2018 года, дебиторская - почти не изменилась, составив 955,47 млн рублей.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 57,66% акций ММП принадлежит ООО "Арктические технологии" (Москва), 29,99% - Николаю Куликову, 0,91% - АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - экс-гендиректору ММП Александру Брынцеву. При этом Куликов является единственным владельцем ООО "Арктические технологии".