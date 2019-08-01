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В Хабаровске 80-летняя пенсионерка пойдет под суд за тройное убийство

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Следователи в Хабаровске направили в суд дело в отношении 80-летней пенсионерки из поселка Березовки, ее обвиняют в убийстве троих соседей, сообщил журналистам и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел Илья Фирсов.

Отмечается, что в числе предполагаемых жертв пенсионерки восьмилетняя девочка. Фирсов уточнил, что женщине предъявлены обвинения по двум статьям - об убийстве и надругательстве над телами умерших (пп. "а,в" ч. 2. ст. 105 и ч. 1 ст. 244 УК РФ). "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и вынесения приговора", - добавил он.

По его словам, в поле зрения следователей пенсионерка попала после убийства 52-летнего мужчины, который снимал у нее комнату. Женщина дала признательные показания. Затем в ходе расследования следствие выявило еще два эпизода. "В частности, была доказана причастность женщины к убийству 8-ми летней девочки, которая жила с ней в одном подъезде и 77-летней женщины, которая временно проживала в квартире обвиняемой", - заключил Фирсов.

Хабаровск

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