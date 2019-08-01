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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря. Об этом сообщает в четверг Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Отмечается, что это произошло в четверг днем по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на 10 км к югу от Ключевского.

Для Ключевского KVERT установил один из наиболее угрожающих - оранжевый, - цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

Угрозы пеплопадов в населенных пунктах региона нет. Об этом заявили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской является одним из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

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