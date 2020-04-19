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Из вулкана Ключевской на Камчатке потекла лава

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Потоки лавы появились на извергающемся вулкане Ключевской на Камчатке, сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Продолжается умеренное взрывное извержение вулкана. Поток лавы начал двигаться на юго-восточном склоне вулкана ", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

Ключевской - действующий стратовулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4 850 метров. Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Ключевской – один из самых высоких активных вулканов в Евразии. Примерно в 45 километрах от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

Камчатка вулкан Ключевск

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