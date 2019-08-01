На Урале нашли тела трех человек из перевернувшейся лодки

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Свердловской области обнаружили тела трех человек, находившихся в перевернувшейся лодке на реке Лозьва.

В 18,5 км от поселка Ушма нашли в воде женщину и двух детей без признаков жизни. Поиски мужчины и еще одного ребенка продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что лодка была обнаружена в 17 км от Ушмы.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, найдены тела женщины и двух ее детей 2006 года рождения и 2009 года рождения.

На стыке двух рек - Визжай и Лозьва в Свердловской области перевернулась моторная лодка, на борту которой находились пять человек: женщина 1987 года рождения с тремя детьми, младшему из которых - 6 месяцев. С ней были девочка 2006 года рождения и мальчик 2009 года рождения. Управлял лодкой местный житель. Прибитую к берегу перевернутую лодку обнаружил муж находившейся в лодке женщины.

Из-за дождей, которые идут повсеместно в Свердловской области, вода в реке поднялась и образовалось бурное течение. Глубина реки - до 6 метров, скорость течения - 0,5 м/сек.