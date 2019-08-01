В похоронную службу Владивостока пришли с обысками

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Во Владивостоке 1 августа сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в муниципальное предприятии "Некрополь", которое оказывает в городе ритуальные услуги. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе мэрии.

Следственные действия проходили в помещениях администрации предприятия. По словам представителя мэрии, похоронные службы работают в штатном режиме.

В следственном управлении СКР по Приморскому краю пока не комментируют ситуацию.

Ранее ИА "Прима" и Общественное телевидение Приморья сообщили, что контора "Некрополь" из-за обысков приостанавливала работу. Источники этих СМИ в правоохранительных органах и силовых структурах связали следственные действия с делом прежнего руководителя предприятия Игоря Бабынина. Его задержали по подозрению в получении взятки примерно в 60 млн рублей, дома у него тоже прошли обыски, сообщили СМИ.