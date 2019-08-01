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Бывший пресс-секретарь "Вымпелкома" возглавила пресс-службу правительства

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Екатерина Осадчая назначена директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ. Соответствующее распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в четверг. Оно опубликовано на сайте правительства.

Осадчая была пресс-секретарем "Вымпелкома", "СТС Медиа", "Профмедиа". В 2012-2018 гг. возглавляла пресс-службу Минкомсвязи. Она покинула ведомство после смены министра (на смену Николаю Никифорову пришел Константин Носков). Была директором по связям с общественностью инвесткомпании "Роквелл Капитал".

Предыдущий руководитель департамента Михаил Бубен освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Екатерина Осадчая

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