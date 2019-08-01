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В старообрядческом поселке в тайге шестилетний мальчик выстрелил в трехлетнего брата

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Красноярском крае в больницу рейсом санавиации доставили трехлетнего мальчика из старобрядческого поселения, ребенок получил огнестрельное ранение в голову. Предварительно установлено, что в него стрелял шестилетний брат, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следователей, родители братьев уехали на сенокос и оставили их без присмотра. Дети играли. Старший мальчик взял ружье и выстрелил младшего. После этого он разыскал родителей и рассказал, что случилось.

Взрослые проплыли на лодке около 120 км по таежным речкам до ближайшего поселения, чтобы вызвать врачей.

Пострадавшего мальчика рейсом санавиации довезли до Борской районной больницы. Там врачи решили его срочно перевести в Красноярск.

По факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья малолетнего.

Красноярский край Красноярск СКР

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