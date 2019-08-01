ФАС не нашла нарушений в рекламе "божественной шаурмы", возмутившей РПЦ
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Экспертный совет управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю не обнаружил нарушения закона в рекламе местного кафе с шаурмой, которая вызвала недовольство Пермской епархии Русской православной церкви, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого УФАС в четверг.
"Пермское УФАС России провело проверку по информации СМИ о ненадлежащей рекламе кафе "Шаурма не за горами", размещенной в социальной сети "ВКонтакте", по результатам которой нарушения требований ч. 6 ст. 5 Федерального закона "О рекламе" не установлено", - сказал представитель ведомства.
Он отметил, что согласно позиции ФАС, требования этого закона не распространяются на сайт продавца и изготовителя товара, а также на его официальные группы в соцсетях.
Ранее пермское кафе, специализирующееся на приготовлении шаурмы, разместило в соцсети рекламу с фотографией девушки с обнаженными плечами, которая держит в скрещенных на груди руках шаурму. Над ее головой виден нимб, состоящий из нескольких маленьких изображений шаурмы, кроме того, две шаурмы за ее спиной имитируют крылья.
"Божественная #шаурма": #реклама фастфуда в Перми возмутила #РПЦhttps://t.co/5FqdcX8pyu#Пермскийкрай #реклама #религия #РПЦ #шаурма pic.twitter.com/C8PTIhPKzc— Cобытия дня в России (@smnewsru) 11 июля 2019 г.
Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка возмутился рекламой "божественной шаурмы" и обратился в полицию. Но позже владелица кафе извинилась за этот пост, и Литовка забрал свое заявление из полиции. Сейчас пост с окрыленной шаурмой девушкой удален со страницы кафе в соцсети.