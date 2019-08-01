ФАС не нашла нарушений в рекламе "божественной шаурмы", возмутившей РПЦ

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Экспертный совет управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю не обнаружил нарушения закона в рекламе местного кафе с шаурмой, которая вызвала недовольство Пермской епархии Русской православной церкви, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого УФАС в четверг.

"Пермское УФАС России провело проверку по информации СМИ о ненадлежащей рекламе кафе "Шаурма не за горами", размещенной в социальной сети "ВКонтакте", по результатам которой нарушения требований ч. 6 ст. 5 Федерального закона "О рекламе" не установлено", - сказал представитель ведомства.

Он отметил, что согласно позиции ФАС, требования этого закона не распространяются на сайт продавца и изготовителя товара, а также на его официальные группы в соцсетях.

Ранее пермское кафе, специализирующееся на приготовлении шаурмы, разместило в соцсети рекламу с фотографией девушки с обнаженными плечами, которая держит в скрещенных на груди руках шаурму. Над ее головой виден нимб, состоящий из нескольких маленьких изображений шаурмы, кроме того, две шаурмы за ее спиной имитируют крылья.

Секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка возмутился рекламой "божественной шаурмы" и обратился в полицию. Но позже владелица кафе извинилась за этот пост, и Литовка забрал свое заявление из полиции. Сейчас пост с окрыленной шаурмой девушкой удален со страницы кафе в соцсети.