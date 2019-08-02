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ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает пресс-служба ведомства.

Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В ФСБ не сообщили, сколько человек входило в ячейку, но отметили, что ее руководитель с сообщниками задержан.

Владимирская область ФСБ

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