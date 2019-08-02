Что произошло за день: пятница, 2 августа

Выход Соединенных Штатов из ДРСМД, развитие "дела 27 июля" и предотвращенное нападение на воинскую часть под Владимиром

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Соединенные Штаты вышли из ДРСМД. О прекращении действия договора по инициативе американской стороны со 2 августа объявил МИД РФ. Госсекретарь США Майк Помпео возложил на Россию всю ответственность за произошедшее. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обвинил США в сломе ДРСМД и пригрозил ответным ударом в случае атаки. Между тем CNN анонсировал испытание Штатами новой крылатой ракеты с неядерной боевой частью в ближайшие недели.

- По "делу 27 июля" назначено 88 административных арестов и более 330 штрафов. Всего городские суды получили более тысячи материалов. Среди задержанных оказались 134 москвича, уклонявшихся от службы в армии. В пятницу стало известно об аресте пятерых участников несанкционированной акции в Москве. В их числе - 21-летний студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, за которого поручилась проректор Валерия Касамара.

- Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров за полгода в 2,4 млрд рублей. За три последних года пожаров стало на 12% больше, а общий ущерб от них составил 68,9 млрд рублей. Между тем к утру пятницы сообщалось, что в Сибири зафиксированы 315 лесных пожаров, на труднодоступных участках горящих в Сибири лесов площадь возгорания увеличилась на 56 тысяч га за сутки. Красноярские ученые считают, что лес будет восстанавливаться целое столетие.

- ФСБ предотвратила нападение террористов на воинскую часть во Владимирской области. По данным следствия, злоумышленники хотели завладеть оружием и боеприпасами. Руководителем террористической ячейки оказался местный житель 1999 года рождения.

- Транспортная прокуратура назвала причину катастрофы АН-24 в Бурятии. Выяснилось, что очистные сооружения, в которые 27 июня самолет врезался после экстренной посадки в аэропорту Нижнеангарска, были построены незаконно.

- Осужденные за драку Павел Мамаев и братья Кокорины подали ходатайство об УДО. Пока суд Белгородской области не назначил дату рассмотрения прошения.

- Июль 2019 года стал самым холодным для Москвы в XXI веке. При этом за последние 140 лет он лишь вошел в двадцатку.