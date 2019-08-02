Слуцкий пригрозил США ответным ударом в случае атаки на фоне слома ДРСМД

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал Вашингтон отказаться от иллюзий, что военные столкновения в случае атак на Россию с территории европейских стран участниц НАТО можно будет ограничить лишь европейским театром действий.

"В случае атаки на Россию с территории европейских стран-участниц НАТО ответный удар последует не только по Европе, но и по центру принятия решений, то есть США", - пишет Слуцкий в своей статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете".

Он считает, что "Вашингтону пора отказаться от иллюзий, что военное столкновение возможно будет ограничить сугубо европейским театром действий".

Вместе с тем Слуцкий высказал мнение, что "следует проводить с США и другими ядерными странами переговоры по стратегической стабильности в целом, адаптации мер по ее обеспечению к новой военно-стратегической обстановке".

"В этом контексте можно только приветствовать запуск диалога по стратегической стабильности между Россией и США на уровне внешнеполитических ведомств. Хочется надеяться на то, что за год, остающийся до того, как президентская кампания в США выйдет на финишную прямую, удастся продвинуться вперед. Мы на парламентском уровне будем этому всячески содействовать", - пишет Слуцкий.

Он также заявил в пятницу журналистам, что Вашингтон сознательно вел дело к разрыву договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Ответственность за слом ДРСМД лежит исключительно на США. Попытки перекладывать вину за односторонний выход американской стороны из договора на Россию - откровенный цинизм", - сказал Слуцкий.

"Вашингтон планомерно шел на разрыв ДРСМД, обеспечивая себе таким образом свободу рук в условиях развязанной им же политики конфронтации в отношении России и Китая", - отметил депутат.

Слуцкий подчеркнул, что США, которые годами сами не выполняли требования договора, сделали все, чтобы переговоры об урегулировании ситуации не состоялись. "Вместо открытого диалога нам был предъявлен ультиматум. Единственным возможным ответом Москвы стали зеркальные меры", - сказал парламентарий.

"РФ не выходила из договора, а приостановила свое участие, дав Соединенным Штатам возможность сохранить ДРСМД. Однако Вашингтон предпочел в угоду линии по установлению собственной гегемонии снести один из столпов мировой архитектуры контроля над вооружениями", - заявил Слуцкий.

Обвинения в адрес России

Госсекретарь США Майк Помпео, объявив об официально выходе США из ДРСМД 2 августа, подчеркнул, что вина за происходящее лежит на России. "2 февраля 2019 года США дали России шесть месяцев на то, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия отказалась, так что договор прекращает действие сегодня. США не могут быть участником договора, когда другие его нарушают. Исключительно Россия несет ответственность за это", - написал он в твиттере.

Между тем глава МИД ФРГ Хайко Маас также выразил мнение, что ответственность за прекращение действия ДРСМД лежит на России. "Ответственность за это несет Россия, уже несколько лет ведутся активные дебаты о том, нарушила ли Россия этот договор. Эти дебаты вел уже президент Обама, так что это не тема Дональда Трампа", - заявил Маас в пятницу в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Он положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Договор запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.