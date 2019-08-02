При взрыве газа и пожаре в цехе во Владикавказе пострадали 12 человек

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Во Владикавказе при взрыве газа и пожаре в цехе по переработке шерсти пострадали 12 человек, таковы уточненные данные.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. В больнице остался только один человек. Его состояние оценивается как среднетяжелое. Об этом сообщил лава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице в инстаграме в пятницу.

Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии уточняет, что взрыв произошел в двухэтажном здании с производственными цехами. На первом этаже располагался чесальный цех, на втором - цех по изготовлению музыкальных инструментов.

Первые пожарно-спасательные подразделения к месту вызова прибыли через три минуты. На тот момент пожар был на втором этаже здания, но из-за горючих материалов площадь возгорания быстро увеличилась.

Анализ проб воздуха показал незначительное превышение ПДК взвешенных веществ в окрестностях пожара на улице Доватора. По информации Минприроды Северной Осетии, наблюдалось лишь незначительное превышение предельно-допустимых концентраций по взвешенным веществам - в 2,2 раза на проспекте Доватора, в 9 и в 1,4 раза - на улице Гадиева 56/6.

Ранее сообщалось, что пожар на улице Доватора во Владикавказе в чесальном (по обработке шерсти) цехе начался после взрыва газа. В 13:54 пожар полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. К тушению привлекались 186 человек, 45 единиц техники, в том числе от МЧС России 120 человек, 26 единиц техники.