Новый закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) вступил в силу 4 августа 2019 года.

Закон носит рамочный характер и предполагает, что региональные власти на добровольной основе смогут разрабатывать свои программы по страхованию жилья от ЧС с учетом климатических и территориальных особенностей. При этом регионы могут отказаться от разработки подобных программ, а страховщики имеют право в них не включаться. Также собственники жилья могут по своему усмотрению заключать договоры страхования или отказаться от них. При этом концепция закона обеспечивает застрахованных владельцев более полным возмещением ущерба от чрезвычайных ситуаций. В число рисков, от которых защищает закон, входят не только природные аномалии, но риски техногенного характера.

Предполагаемая стоимость базового полиса страхования от ЧС составит порядка 300 рублей в год для владельца имущества, а выплаты страховщиков в случае ЧС составят сумму в диапазоне 300-500 тыс. рублей в случае полного разрушения жилья. Если убытки превысят установленную ценовым коридором сумму, выплаты будут осуществляться из регионального бюджета. Как ожидается, в случае принятия регионом программы платежи за страхование будут включаться в квитанции ЖКУ и жильцы смогут решить, оплачивать страховку или нет.

По состоянию на 2 августа, из шести документов необходимых для начала работы регионов, не были готовы еще два: "Методика определения размера ущерба" и "Методика разработки региональных программ". Предварительно в качестве "пилотных" регионов определены 14 субъектов РФ: Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровские края.

Это первый вид страхования в России, в котором сделана попытка соединить возможности по урегулированию имущественного ущерба за счет средств бюджета и страховой выплаты. Страховое сообщество готовит предложения по расширению защиты имущественных рисков для россиян к началу реализации закона.