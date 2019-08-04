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SSJ-100 авиакомпании "Азимут" экстренно сел в МинВодах из-за разгерметизации

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет Sukhoi Superjet-100 экстренно сел в Минеральных Водах из-за разгерметизации, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

SSJ-100 авиакомпании "Азимут" выполнял рейс из Элисты в Сочи.

"Командир связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации - разгерметизации салона. Было принято решение об экстренной посадке в Минводах", - сказал источник.

На борту лайнера был 81 пассажир. Посадка прошла благополучно.

Сухой Суперджет Superjet SSJ-100 Минеральные воды

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