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В Гонконге манифестанты вышли на очередную акцию протеста

В Гонконге манифестанты вышли на очередную акцию протеста
Фото: EPA/Vostock-Photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Гонконге уже девятый уикенд проходят массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции подозреваемых в преступлении материковому Китаю.

Как сообщает "Би-би-си", группы манифестантов проводили акции в районе Вонкок, чтобы затем маршем пройти по улицам. Как ожидается, митинги продолжатся в воскресенье, а на понедельник, 5 августа, запланирована масштабная забастовка. По некоторым данным, к ней готовы присоединиться несколько профсоюзов.

Группа протестующих тем временем перекрыла тоннель Кросс-Харбор, который связывает остров Гонконг и полуостровную часть городской зоны Гонконга Коулун. Другие пытаются строить на улицах баррикады.

Отмечается, что некоторые демонстранты требуют отставки главы Гонконга Кэрри Лам.

Акции протеста из-за экстрадиции в Гонконге начались еще в марте. И хотя в итоге принятие поправок было отложено, участники акций теперь требуют полного отказа от принятия новых законов.

Гонконг

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