Консилиум врачей решил ампутировать правую руку девочки из Ингушетии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что врачи приняли решение об ампутации правой руки у покалеченной девочки из Ингушетии.

"Сегодня можем сказать, что она подготовлена к операции -ампутации правой руки", - сказал Рошаль. По его словам, угрозы ампутации левой руки нет, ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили.

В свою очередь директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш пояснил, что на днях будет проведен первый этап операции. "Возможно, это будет не последняя операция, врачи будут стараться сохранить ребенку локтевой сустав", - сказал Митиш.

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Москвы Дмитрий Выборнов сообщил, что врачи "практически полностью уверены в сохранности плеча и верхнего предплечья, что позволит выполнить удаление омертвевших тканей с возможностью формирования культи, которая обеспечит функциональное протезирование конечности".

4 июля в детскую клиническую больницу Ингушетии привезли семилетнюю девочку с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной рук. Девочку перевезли на лечение в Москву. В настоящее время решается вопрос об ампутации ее правой кисти.

По подозрению в ее избиении арестована 35-летняя женщина, которая приходится ребенку тетей по линии отца. Девочку передали в эту семью без оформления документов об опеке.

Следствие выяснило, что с ноября 2018 по 3 июля 2019 года тетя била ребенка ремнем и отрезком шланга по голове и телу. Женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью девочки.

Отмечалось, что проведенная терапия позволила избежать ампутации левой руки, но в связи с длительным сдавливанием тугими повязками "произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность". Полноценное восстановление может занять длительное время.