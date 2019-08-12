Врачи сообщили об улучшении состояния искалеченной ингушской девочки

Она начала ходить и даже бегать

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Семилетней девочке из Ингушетии, которую госпитализировали с травмами от пыток, становится лучше после операции по ампутации предплечья руки. С ней занимаются реабилитологи, сообщила пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Девочка начала ходить и даже бегать, остается разговорчивой и контактной, говорят врачи.

"Лечение раны на правой руке продолжается. Девочка получает сеансы баротерапии. Все необходимое для лечения больной в институте есть", - заверили в институте.

Девочку 4 июля доставили в детскую клиническую больницу Ингушетии с переломами, ожогами, синяками и гангреной рук. Затем ее перевели на лечение в Москву. 7 августа ей ампутировали часть правой руки, там был некроз тканей. Врачи надеются, что удастся сохранить локтевой сустав и сформировать культю, пригодную для протеза.

По подозрению в причинении вреда здоровью девочки арестована сестра ее отца Макка Ганиева. Ребенка передали в эту семью после развода родителей без оформления документов об опеке.