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Митрохин обжалует отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму в суде

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Представитель партии "Яблоко" Сергей Митрохин обжалует в суде отказ в регистрации кандидатом по 43-му округу на выборах в Мосгордуму, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

Митрохин не будет снова обращаться в Мосгоризбирком, потому что предполагает, что МГИК "проделает тот же трюк" - вместо регистрации отправит его в окружную избирательную комиссию в третий раз.

"Конечно, есть перспектива обращения в ЦИК. Но это очень долго. Вчера мы видели, как она разбирается с вопросами о регистрации других кандидатов: всем было отказано. Никакой надежды на то, что ЦИК проявит хоть какую-то объективность в отношении моих подписей, у меня нет. В этих условиях у меня единственный путь, как мне кажется, на который хоть как-то можно рассчитывать, это судебная система. Хотя, конечно, к ней тоже никакого доверия нет", - приводит слова Митрохина пресс-служба.

Во вторник рабочая группа ОИК 43-го округа повторно рекомендовала отказать Митрохину в регистрации. Ранее его жалобу удовлетворил Мосгоризбирком. На заседании председатель окружной избирательной комиссии напомнила, что изначально окружной избирком признал недействительными 618 из 4940 поданных подписей избирателей в поддержку Митрохина, что составляет 12,51% от их общего числа. По ее словам, при повторном рассмотрении вопроса недостоверными и недействительными признаны только 489 подписей.

Накануне рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации пяти кандидатам, в числе которых выдвиженец "Яблока" Елена Русакова, лидер Партии перемен Дмитрий Гудков и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

Сергей Митрохин

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