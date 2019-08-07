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В Минпросвете предложили ввести IELTS для русского языка

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В России собираются ввести международный экзамен на владение русским языком - по аналогии с экзаменом IELTS, который подтверждает один из нескольких уровуней владения английским. Об этом заявил замминистра просвещения Павел Зенькович.

По его словам, можно выделить от пяти до семи уровней владения русским языком, по аналогии с европейскими начальным (A1, A2), средним (B1, B2) и продвинутым (C1, C2) уровнями. Этот уровень будет указан в официальном сертификате, который после экзамена получит испытуемый.

IELTS (International English Language Testing System) - международная система оценки владения английским языком. Сертификаты IELTS признают правительства англоговорящих стран, вузы и частные компании. Экзаменующегося проверяют на аудирование, чтение, письмо и навыки разговорной речи, оценка выставляется по шкале от 0,0 до 9,0 с шагом в 0,5 балла. Испытание проходит платно в аккредитованных центрах по всему миру.

Минпросвещения Павел Зенькович IELTS

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