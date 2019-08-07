Минздрав заверил, что решит проблему закупок жизненно важных лекарств

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Минздраве РФ заверили, что принимают меры, чтобы обеспечить россиян жизненно важными лекарствами, несмотря на срыв четверти закупок в этом году.

В министерстве так объяснили провал тендеров: при закупках лекарств предусмотрена референтная цена (средняя для данной группы препаратов - ИФ), но эта норма сейчас не применяется. Причина этого в том, что необходимо доработать справочник-каталог лекарственных препаратов.

Как отмечается, переход на референтные цены в 2019 году проводится поэтапно по мере определения взаимозаменяемости лекарств. Минздрав утверждает, что разъяснил это заказчикам и поставщикам. Однако, по утверждению министерства, заказчики при определении начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) "в качестве цены единицы лекарственного препарата зачастую использовали справочные значения".

Для согласования методов расчета НМЦК министерство ведет переговоры с производителями и поставщиками лекарств и разбирается с каждым несостоявшимся тендером. По мнению Минздрава, они срываются все чаще в связи с "неверным толкованием заказчиками норм законодательства в сфере закупок, в том числе лекарственных препаратов".

Кроме того министерство отмечает, что у него нет полномочий контролировать то, как региональные власти закупают лекарства.

Как отмечается, в июле при дефиците Ламивудина - главного лекарства для пациентов с ВИЧ - он был перераспределен между регионами. Таким образом смогли обеспечить этим лекарством несколько регионов на 1-2 месяца до заключения государственных контрактов на его поставку.

Как сообщал "Коммерсантъ", более четверти всех тендеров на закупку лекарств в этом году не состоялись (60 тысяч против 163 состоявшихся, и с прошлого года количество несостоявшихся выросло в два раза). По данным газеты, главной причиной срывов стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках. Министерство таким образом пыталось выравнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказались участвовать в тендерах. Тендеры на "Ламивудин" срывались трижды, а он входит в курс лечения практически всех пациентов с ВИЧ, говорил ранее "Интерфаксу" руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.