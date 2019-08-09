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Избиваемый на записи заключенный из "Крестов" опроверг версию о бытовом конфликте

О том, что подследственного били за кражу сигарет, рассказывали представители ФСИН и ОНК

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Подследственный из СИЗО новые "Кресты" в Петербурге, видеозапись избиения которого сокамерниками стала поводом для проверки, изложил свою версию случившегося, которая не сводится к бытовому конфликту. Он сообщил об этом сотруднику аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, который с ним встретился.

Новая информация будет проверена, а результаты проверки омбудсмен передаст в правоохранительные органы.

Подследственный также передал омбудсмену заявление с просьбой о помощи.

Мужчина сейчас находится в отделении судебно-психиатрической экспертизы городской психиатрической больницы №6.

Видео и фото с избиением арестованных в новых "Крестах" опубликовал основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, эти материалы он получил 6 августа. По его сведениям, в изоляторе одни заключенные пытают других по требованию руководства СИЗО и принуждают их к отказу от жалоб или самооговору. При этом пытки они снимают на незаконно им переданные сотовые телефоны. После этого в "Кресты" направились с проверками представители ФСИН, СКР и правозащитники.

9 августа стало известно, что свою проверку в изоляторе проведет управление по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры.

8 августа руководитель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов, посетивший "Кресты", сказал "Интерфаксу", что арестованного били после бытового конфликта. "Этот конфликт произошел в июле из-за того, что потерпевший взял без спроса чужие сигареты, его таким образом наказали: нанесли ему по три удара. Они его словесно убедили, что он должен понести такое наказание. Это был чисто бытовой конфликт, и никаких "пресс-хат" там нет", - сказал он.

Такую же версию огласил замдиректора ФСИН Валерий Максименко. "Установлено, что он был "неудобным", придерживался воровских понятий и, по всей видимости, его перевели в другую камеру "на перевоспитание". А там он без спроса взял у кого-то сигареты, за что и был показательно наказан сокамерниками", - рассказал чиновник.

По словам Максименко, проверка выявила в новых "Крестах" многочисленные нарушения и нескольких сотрудников уже отстранили из-за этого от работы.

Петербург ФСИН Кресты ОНК Александр Шишлов

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