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ФСИН после проверки отстранила несколько сотрудников "Крестов"

ФСИН после проверки отстранила несколько сотрудников "Крестов"
Следственный изолятор №1 "Кресты" в Санкт-Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что несколько сотрудников следственного изолятора "Кресты" в Петербурге отстранены от обязанностей из-за многочисленных нарушений.

"Наши проверяющие уже выявили нарушений "выше крыши". Начинаем передавать собранные материалы в следственные органы и прокуратуру", - сказал Максименко в четверг "Интерфаксу".

Среди нарушений он упомянул то, что в СИЗО не велись журналы перевода заключенных из одной камеры в другую, отключались камеры видеонаблюдения. Кроме этого, несудимых арестантов помещали в камеры к осужденным.

По его словам, "все это является грубейшим нарушением, в том числе законодательства".

Максименко отметил, что перечисленные нарушения не могут оправдываться почти 50-процентным некомплектом сотрудников изолятора.

"Что касается видеокадров избиения заключенного - установлено, что он был "неудобным", придерживался воровских понятий и, по всей видимости, его перевели в другую камеру "на перевоспитание". А там он без спроса взял у кого-то сигареты, за что и был показательно наказан сокамерниками", - сказал замдиректора ФСИН.

Он отметил, что в рамках проверки также будет выясняться, кто из сотрудников помог пронести в СИЗО аппаратуру для видеосъемки, наличие которой в учреждении категорически запрещено.

Накануне в интернете были распространены кадры видеосъемки, на которых видно, как лежащего на койке арестанта в новых "Крестах" неоднократно бьют палкой по спине. Видео опубликовал основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, видео и фото пыток он получил 6 августа. По его сведениям, в изоляторе одни заключенные пытают других по требованию руководства СИЗО, чтобы заставить их отказаться от жалоб или принудить к самооговору. При этом пытки они снимают на незаконно полученные сотовые телефоны.

После этой публикации петербургский главк СКР сообщил о проведении доследственной проверки обнародованного видео, в рамках которой "будет дана правовая оценка действиям (бездействию) со стороны администрации указанного учреждения".

Со своей стороны региональное управление ФСИН сообщило о проведении служебной проверки в связи с возможным применением физической силы к подозреваемым и обвиняемым.

В сообщении отмечалось, что ФСИН направила в Петербург сотрудников центрального аппарата ведомства для выяснения обстоятельств произошедшего.

Руководитель аппарата омбудсмена Ольга Штанникова сообщила "Интерфаксу", что уполномоченный по права человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов в четверг посетит СИЗО-1.

Петербург ФСИН Кресты

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