Российские рыбаки практически прекратили вылов сайры

Производство консервов из сайры на заводе АО "Гидрострой" в Сахалинской области Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российские рыбаки практически прекратили вылов сайры.

"В России больше нет специализированного масштабного промысла сайры, одной из самых популярных видов рыбы, которой еще пять лет назад добывали более ста тысяч тонн", - заявил "Интерфаксу" руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, рекомендованный Росрыболовством объём добычи этой рыбы в исключительной экономической зоне РФ на этот год составляет 130 тысяч тонн. В прошлом году, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, выловлено 7,5 тыс. тонн. На 1 июля этого года вылов снизился до 786 тонн с 1 843 тонн за аналогичный период прошлого года. "Это критические показатели. Фактически промысел сайры прекратился, тогда как по данным ТИНРО-Центра, ее запасы стабилизировались, биомасса составляет 2,7 млн тонн", - заявил он.

Как считает Савельев, причина в том, что промысел этой рыбы нерентабелен. "Специализированный флот стремительно сократился, нет государственных стимулирующих механизмов, скажем, в виде субсидирования затрат на топливо и на монтаж специализированного оборудования, а рыба социальная, недорогая", - сказал он.

В тоже время промысел сайры наращивают японские, китайские и тайваньские рыбаки, которые ежегодно вылавливают по 90-175 тыс. тонн. "В настоящее время большинство российских рыбоперерабатывающих заводов для выпуска легендарных консервов покупает сайру в Китае и Японии, а переработчики европейской части страны целиком живут на этом импортном сырье", - сетует эксперт.

"В конвенционных районах промысла Россия также встала перед жестким ограничением и даже возможным лишением в будущем национальной квоты на вылов сайры, скумбрии и сардины, - сказал он. - Причина понятна: во всем мире идет жесткая битва за рыбный белок. Это геополитическая задача для многих государств. Многие страны, не имея рыбных запасов в своих зонах, организуют дорогой экспедиционной промысел. К сожалению, в России, имеющей возможность добывать сайру у своих берегов, этот промысел убыточен".