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Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента

Песков не увидел связи отъезда Шендеровича с его статусом иноагента
Писатель Виктор Шендерович
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что отъезд писателя Виктора Шендеровича из России связан не с внесением его в реестр СМИ-иноагентов, а с возможностью, что в его отношении будет возбуждено уголовное дело, и является попыткой уклониться от разбирательства в судах.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили на брифинге, связан ли отъезд Шендеровича с присвоением ему статуса СМИ-иноагента.

"Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что наименование "иностранным агентом" не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность. То есть - ни в чем. Поэтому это не может быть связано с этим", - убежден Песков.

Он добавил, что, если он правильно понял сообщения СМИ, "там речь идет о том, что в свое время он (Шендерович) совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде".

"И, по всей видимости, (это) просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде от претензий его оппонентов. И это ни к каким статусам никакого отношения не имеет", - заявил Песков.

Минюст 30 декабря признал Шендеровича и еще семь человек СМИ-иноагентом. В тот же день стало известно, что бизнесмен Евгений Пригожин попросил полицию в Москве возбудить на писателя дело о клевете. Это произошло после того, как 24 декабря суд в Петербурге взыскал в пользу Пригожина крупные компенсации за высказывания Шендеровича в эфире "Эха Москвы". Из заявления Пригожина в полицию следовало, что он оспаривал утверждения о том, что он спонсирует ЧВК "Вагнер" и является убийцей.

В ночь на 11 января Шендерович сообщил, что решил уехать из России в связи с тем, что в его отношении может быть возбуждено уголовное дело по заявлению Пригожина.

Дмитрий Песков Виктор Шендерович Евгений Пригожин Минюст

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