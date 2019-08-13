Эксперты объяснили отказ властей от реформы выборов консервацией политической системы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские власти отказались от планов реформировать избирательное законодательство, чтобы сохранить действующую в стране политическую систему на фоне роста протестных настроений в обществе, говорится в докладе экспертов движения в защиту прав избирателей "Голос".

По их мнению, пенсионная реформа способствовала усилению недовольства властями в обществе и привела к поражению ряда представителей правящей партии на выборах.

"В условиях усиливающейся политизации общества власть предприняла в этом году усилия по консервации сложившейся системы - была фактически заблокирована реформа избирательного законодательства, которая всерьез обсуждалась еще год назад, пресечены попытки "несистемных" политиков войти через выборы в системную политику. В частности, власти отказались от реального смягчения муниципального фильтра", - говорится в докладе.

Его авторы считают, что власть воспринимает выборы губернаторов как "плановую процедуру замены высшего должностного лица региона, а избирателям предлагается лишь одобрить выбор, сделанный президентом страны".

Так, за последний год увеличилась доля регионов, где действующих губернаторов досрочно заменили временно исполняющими обязанности. Если в 2018 году назначенных врио губернаторов направили на выборы в 17 из 22 регионов, то в 2019 - в 13 из 16, уточняется в докладе.

Отказ от реформы муниципального фильтра привел к тому, что без согласования с властью выдвинуть кандидатов оказалось невозможно, подчеркивают эксперты "Голоса". В наиболее проблемных для власти территориях - Санкт-Петербурге, Забайкальском крае, Астраханской области - "были заблокированы кандидаты, способные составить заметную конкуренцию".

Также в докладе отмечается снижение роли даже крупных политических партий при выдвижении губернаторов: в 2019 году на должность глав регионов выдвинулись 45 самовыдвиженцев, зарегистрировали из них шестерых. Это, по мнению экспертов, говорит о "деградации партийной системы".

"Изменяющаяся обстановка вынуждает власть адаптироваться к ней - на выборы этого года шестеро "административных" кандидатов в главы регионов пошли в качестве самовыдвиженцев. Все они посчитали выдвижение от партии "Единая Россия" рискованным", - указывают авторы доклада.

Остальные же парламентские партии оказались неспособными обеспечить своим кандидатам самостоятельное преодоление муниципального фильтра в подавляющем большинстве регионов. Так, в Забайкальском крае от парламентских партий не было зарегистрировано ни одного кандидата.

"Все вышесказанное говорит о том, что логика действий власти на выборах стала определяться, своего рода, "страхом поражения", - резюмировали эксперты движения.

Выборы глав 16 регионов пройдут в Единый день голосования 8 сентября.