В Кузбассе туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео

Она делала это в Киселевске, жители которого просили убежища в Канаде из-за плохой экологии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Кузбассе Киселевский суд оштрафовал блогера из США Алину Симоне за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями. Суд решил, что она нарушила правила въезда в Россию, рассказала сама американка "Интерфаксу".

Штраф составил 2 тысячи рублей.

По словам Симоне, она приехала в Кузбасс "из любопытства, как независимый художник" и вела съемку для собственного блога. Главе города ее представили как корреспондента The New York Times, хотя она там не работает больше двух лет и сейчас не работает вообще ни в одном СМИ. В Россию она приехала 1 августа по туристической визе.

Симоне попала на встречу, где жители Киселевска жаловались мэру на подземный пожар на закрытой шахте, на езду грузовиков с углем по городским дорогам и другие проблемы с экологией. После этой встречи с нее взяли объяснения по поводу ее пребывания в России. По ее словам, в протоколе было указано, что причиной проверки стало то, что она вела съемку на этой встрече.

В суде было объявлено, что проверку инициировал Шкрабейников, сообщила изданию "Абажур" редактор местной газеты "Новости Киселевска" Наталья Зубкова, которая была на заседании. По ее словам, миграционная служба пришла к выводу, что Симоне нарушила режим пребывания в России, так как въехала как туристка, а на самом деле собирала информацию по заданию западных СМИ. Симоне рассказала, что приехала как турист и снимала город и людей на видео, всякий раз спрашивая разрешение.

Американка не согласна со штрафом, но опасается, что если его не заплатит, ее больше могут не пустить в Россию. Оспорить решение суда она не успевает, так как 19 августа улетит в США.

В пресс-службе мэрии Киселевска на просьбу о комментарии не ответили.

В начале июня жители Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Трюдо и Генсеку ООН Антониу Гутерре. Они пожаловались на плохую экологию и попросили убежища в Канаде. В начале августа СКР возбудил дело по факту загрязнения водопроводной воды в городе червями. Эту воду горожане показали заместителю главы Киселевска на встрече, а он ее выпил, сказав, что это не червяк, а личинка комара.