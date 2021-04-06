СКР завел уголовное дело после нападения на кузбасскую журналистку

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Кузбассе в связи с угрозами, которые получает главный редактор "Новости Киселевска" Наталья Зубкова, возбудили уголовное дело о воспрепятствовании работе журналистов (ч. 3 ст. 144 УК). Об этом сообщили в СК Кемеровской области.

По версии следствия, в феврале неизвестные угрожали Зубковой расправой. "Со слов женщины, нападение произошло в связи с осуществлением ею профессиональной деятельности", - говорится в пресс-релизе.

Следствие намерено проверить круг общения журналистки, установить участников инцидента. Следователь территориального следственного отдела выехала в город Екатеринбург, чтобы допросить Зубкову и признать ее потерпевшей по уголовному делу.

В конце февраля Зубкова сообщила, что 25 февраля поздно вечером, когда она гуляла с собакой, на нее напал мужчина, повалил в снег и пригрозил расправиться с ней и ее дочерьми, если она "еще хоть раз откроет рот". Вскоре она объявила, что переехала в Екатеринбург из-за частых угроз. Угрозы она связала с публикациям о проблемах с экологией Киселевска и Кузбасса в целом.