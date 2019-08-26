Горсуд Петербурга вернул на муниципальные выборы шесть оппозиционеров

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил уже шесть решений суда первой инстанции, снявшего с выборов 11 оппозиционных кандидатов в муниципалитете Екатерингофское, рассказал "Интерфаксу" глава кампании местного штаба Алексея Навального Александр Шуршев.

26 августа городской суд подтвердил правомерность регистрации Шуршева и члена его команды Максима Кузахметова кандидатами в муниципальные депутаты, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Шуршев уточнил, что из 11 снятых с выборов самовыдвиженцев и кандидатов от "Яблока" шестерым уже вернули регистрации. До конца понедельника городской суд рассмотрит жалобы еще пятерых. Их регистрацию отменили, поскольку они подали документы в муниципальные избиркомы позже срока. Суды не учли, что сроки приема документов продлил городской избирком.

В конце июля ряд оппозиционеров сообщил, что кандидаты в муниципальные депутаты не могут подать документы в избиркомы из-за искусственных очередей, которые образуют группы людей спортивного телосложения. Кроме того, в ряде муниципальных образований избиркомы назначили выборы, но не уведомили об этом городскую комиссию, из-за чего потенциальные кандидаты не смогли заявиться на выборы вовремя. Санкт-Петербургская избирательная комиссия продлила срок приема документов в ряде ИКМО и обязала их работать в режиме "до последнего посетителя". Несколько избиркомов пытались оспорить это решение в суде, но проиграли.