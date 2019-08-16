Семь отравившихся маслом ульяновцев попали в больницу с кровотечениями

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Пять взрослых и двое детей госпитализированы в Ульяновской области с отравлением неизвестным веществом и общим симптомом - кровотечениями различной локализации, сообщает министерство здравоохранения региона в пятницу.

Отмечает, что все они являются родственниками или коллегами по работе, всех отравившихся объединяет употребление подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. По данным Минздрава, состояние одного отравившегося взрослого оценивается как тяжелое.

Врачи сообщили о произлшедшем в правоохранительные органы.