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В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Там уточнили, что погибший - мужчина. Еще шестеро пострадавших остаются в стационарах в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что пятеро взрослых и двое детей попали в больницу с отравлением: у всех наблюдаются кровотечения различной локализации. Все они, по информации регионального минздрава, являются родственниками или коллегами по работе.

На настоящий момент известно, что пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства.

О происшествии заявлено в правоохранительные органы. Ситуацию уже прокомментировали в прокуратуре: старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима уточнил "Интерфаксу", что в числе отравившихся семейная пара, их родители, двое детей и знакомый. По его словам, пострадавшие употребили подсолнечное масло, которое они приобрели еще 1,5 месяца назад у отца семейства, который изготовил продукт самостоятельно и в результате тоже пострадал.

По его словам, версии СМИ об отравленных ядом семечках подсолнечника пока остаются лишь домыслами и необходимо ждать результатов экспертизы.

Ульяновская область Минздрав

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