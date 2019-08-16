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В суде начали оглашать выводы новой экспертизы по делу "Седьмой студии"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Комплексная финансово-экономическая, оценочная, искусствоведческая экспертиза, назначенная судом по делу о хищении бюджетных средств, обвиняемым по которому проходит художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, завершена, ее выводы начали оглашать в суде.

"Дело вернулось с экспертизы и поступило в суд", - сообщила судья Ирина Аккуратова на заседании Мещанского суда Москвы в пятницу, где после двухмесячного перерыва возобновились слушания по делу "Седьмой студии".

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Экспертиза была назначена 15 апреля по инициативе судьи Аккуратовой "для установления обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АНО "Седьмая студия", после изучения финансовой экспертизы, проведенной на следствии и представленной в суде прокурорами.

Экспертам поручили выяснить, в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала деньги из Минкультуры и в каком - из иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за этот период; были ли у "Седьмой студией" расходы, не связанные с проектом "Платформа"; сколько денег АНО перечисляла счета фирм, занимавшихся обналичиванием; каковы были затраты на каждое конкретное мероприятие.

Фигурантам "дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах на осуществление проекта "Платформа" по популяризации и развитию современного искусства.

Расследование "основного" дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы. На скамье подсудимых четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые отрицают свою вину. Их защита утверждает, что все деньги, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб следствие ошибочно установило, исходя из суммы обналиченного госфинансирования.

Серебренников в Басманном суде

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Седьмая студия Кирилл Серебренников

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