Минпросвещения пообещало оставить учителям четыре документа для заполнения

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра просвещения Ирина Потехина считает, что закон, снижающий дминистративную нагрузку на учителей, должен быть принят в ближайшее время. Именно на это рассчитывают в ведомстве.

Выступая на республиканском августовском совещании педагогов в Уфе, она заявила, что педагог должен вести только четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал и электронный дневник.

Проект федерального закона, который должен законодательно закрепить нагрузку педагога только по этим четырем пунктам, уже готов.

Избыточной административной нагрузкой в Минпросвещения считают ситуации, "когда в школу спускаются предложения от самых разных инстанций провести то, провести это и еще сдать отчет".

Среди других проблем, с которыми сталкиваются школьные преподаватели, она назвала высокую нагрузку: к концу прошлого года она в среднем составила 1,4 ставки, а в некоторых регионах приблизилась к 1,8 ставки.

Кроме того, сейчас в России почти 40% педагогов старше 50 лет, и молодые специалисты идут в школы неохотно. Она отмечает, что , эту проблему может решить привлечение студентов к работе в школе. Например, студентам педагогических колледжей и вузов можно было бы разрешить вести кружки в школах.