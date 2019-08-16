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Гудков подал в суд из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Представители лидера Партии перемен Дмитрия Гудкова подали жалобу в Мосгорсуд на отказ окружной избирательной комиссии в округе 5 зарегистрировать его в качестве кандидата в Мосгордуму. Об этом сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

В понедельник будет известно о принятии иска к рассмотрению, тогда же суд должен будет назначить дату заседания по делу (речь должна идти о следующей неделе), сообщил Обухов.

Иском занимается юрист "Правозащиты Открытки" Евгений Порошин.

6 августа Центризбирком РФ отказал Гудкову в регистрации. По итогам проверки комиссии, ему не хватило порядка 300 подписей для регистрации.

Дмитрий Гудков в настоящее время отбывает административный арест. Тверской районный суд 30 июля назначил ему 30 суток ареста за повторное нарушение правил проведения массовой акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП) за несанкционированный митинг 27 июля. Эта акция проходила в центре Москвы в течение дня в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. Всего после акции 27 июля, по данным МВД, в городе задержали 1074 человека, по данным "ОВД-Инфо" - 1373.

30 июля столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (статья 212 УК РФ). Число арестованных по "делу 27 июля" достигло 13 человек.

Дмитрий Гудков

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