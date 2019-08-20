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Участники профсоюза "Учитель" отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве в профсоюз входят около 150 человек

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же. Об этом говорится в заявлении организации.

В профсоюзе считают, что отказ избиркомов в регистрации кандидатов нарушает права избирателей, поскольку подписи, собранные выдвиженцами, забраковывали "по надуманным и фальшивым основаниям, а зачастую - и безо всяких оснований". Также в профсоюзе раскритиковали действия силовиков по задержаниям участников акций протеста в Москве и решение возбудить уголовное дело о массовых беспорядках.

На этом основании члены профсоюза делают вывод, что выборы в Мосгордуму будут "неправовыми" и призывают педагогов не участвовать в этой "имитации", поскольку участие будет трудно объяснить детям.

"Учитель" пообещал юридическую помощь учителям, которых будут преследовать за отказ от работы в УИК или отказ участвовать в фальсификациях.

Межрегиональный профессиональный союз работников образования "Учитель" был создан в 2011 году. Он входит в Конфедерацию труда России. Как сообщил "Интерфаксу" сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий, первичные организации союза работают в 18 регионах, а общее число членов профсоюза насчитывает порядка тысячи человек. В Москве, по его словам, у организации около 150 членов, считая первичные организации в школах и московскую первичную организацию.

Мосгордума Учитель Конфедерация труда России

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