Шойгу заявил, что Штаты до выхода из ДРСМД заложили средства на создание новых ракет

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - США заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и меньшей дальности ещё до выхода из Договора о ликвидации таких ракет (ДРСМД), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Фактически за восемь месяцев, почти за год, до принятия этого решения (о выходе из ДРСМД - ИФ) в бюджете (США) появились средства на разработку таких ракет. Утверждённые, выделенные и направленные на начало разработки этих ракет", - сказал Шойгу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в воскресенье.

Он подчеркнул, что Россия готова к продолжению диалога с США по ракетам средней и меньшей дальности.

"Мы никогда не отказывались от диалога, более того - мы его предлагали на протяжении всего того времени, которое прошло с февраля по 2 августа. Мы не просто предлагали, мы всячески открывали то одни двери, то другие. Мы показывали свою открытость и прозрачность всех наших шагов и действий", - сказал Шойгу.

"Мне кажется, если вы действительно хотите договариваться, то надо договариваться, а если у вас такого желания нет и не было, то, может быть, на каком-то этапе надо остановиться, перестать лукавить и сказать: "Все, мы больше ни о чем договариваться не хотим, мы будем ставить их в Азии и других регионах", - отметил министр.

Он напомнил, что у России тоже есть претензии к США в рамках ДРСМД - ракеты-мишени с дальностью более 500 км, а также ударные беспилотники. "Мне кажется, они просто искали повод, чтобы выйти из этого соглашения", - заявил Шойгу.

Министр подчеркнул, что Россия не будет принимать ответные меры, пока США не начнут размещать новые ракеты в Европе и Азии. "Мы по-прежнему придерживаемся того, что пока не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать там не будем. И у нас не появятся. Пока не появятся в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.

"Мы следуем строго решению нашего президента, нашего Верховного главнокомандующего, и будем продолжать следовать. То есть, мы по-прежнему оставляем дверь открытой", - заявил он.

Спор вокруг ДРСМД

США 2 августа вышли из ДРСМД, после чего Россия объявила о прекращении договора.

Ранее условием для сохранения ДРСМД штаты называли уничтожение российской ракеты 9М729.

Россия отвергала обвинения США и выдвигала встречные претензии - Вашингтон нарушал ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляли, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров. Также Москва называла нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству ракет средней и меньшей дальности, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет. Российская сторона при этом обязуется не размещать РСМД наземного базирования "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развёрнуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства". При этом Путин подчеркнул, что РФ готова возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.