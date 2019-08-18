Ульяновские власти помогут с похоронами убитой подростком семьи

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Ульяновской области собираются оказать помощь в организации похорон убитой в селе Патрикеево семьи, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье заместитель губернатора региона Сергей Люльков.

"Я прибыл на место происшествия. Село находится в 200 км от Ульяновска. Мы только что пообщались с отцом мальчика, он проживает в другом районе региона - Карсунском. Мы обменялись с ним контактами. Мы намерены оказать помощь в организации похорон погибших", - сказал он.

Люльков сообщил, ссылаясь на отца мальчика, что на контакт с ним подросток выходил в мае, "все было спокойно, волнений никаких не было". Отец находится в шоке от случившегося, добавил замгубернатора.

По его словам, на место трагедии прибыл дядя подростка. Люльков добавил, что отец не проживал с семьей несколько лет.

Собеседник агентства отметил, что мать подростка не работала после перенесенной тяжелой болезни. "Семья жила на пенсии бабушки и дедушки и, предполагаю, что на пособие по инвалидности матери детей", - уточнил Люльков.

Замгубернатора сообщил, что 16-летний подросток должен был пойти в сентябре в 11-й класс. По его словам, мальчик был очень умный, эрудированный, участвовал в отборочном региональном туре программы "Умники и умницы", общительный, никаких нареканий к нему не было.

Ранее в пресс-службе СКР сообщили, что в воскресенье около 11:00 в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружены тела 66-летного мужчины, 69- и 42-летних женщин, а также двух малолетних детей 4-х лет. Погибшие являлись членами одной семьи. Впоследствии возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших.

По одной из версий следствия, как отметили в СКР, "подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью".

Представитель регионального Следственного управления СКР по Ульяновской области сообщил "Интерфаксу", что подросток убил дедушку, бабушку, свою мать и своих двоих сводных брата и сестру. По предварительной информации, орудием убийства стал топор, уточнил он.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело.

По факту убийства проверку также проводит прокуратура Ульяновской области.

Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, подросток оставил предсмертную записку. По данным прокуратуры, мальчик был отличником, участником многих олимпиад.

Представитель областной прокуратуры подтвердил агентству, что убитые близнецы и подросток - от разных отцов. По его словам, мать детей с обоими мужьями была в разводе. Отец мальчика, совершившего убийство, проживает в другом городе, отметил он.