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Убившему семью ульяновскому подростку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ульяновскому подростку, который убил семью и покончил с собой, назначили посмертную психиатрическую экспертизу, заявили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

Ранее в прокуратуре региона заявили, что погибшая семья считалась благополучной и на учете не стояла. Подросток также не находился на учете у врачей, однако в предсмертной записке, которую он оставил, обнаружились возможные признаки психического расстройства. В записке он написал, что "решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой, это очень характерно для лиц, страдающих шизофренией", отметил представитель прокуратуры.

Погибших нашли днем 18 августа в их доме в селе Патрикеево Базарносызганского района. 66-летний мужчина, 69-летняя и 42-летняя женщина и двое четырехлетних детей погибли от рубленых ран. Тело 16-летнего подростка нашли у вышки сотовой связи неподалеку от села. Следствие считает, что он убил родных и затем покончил с собой. По факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ульяновская область Патрикеево прокуратура СКР

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