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Держащего голодовку в СИЗО экс-главу Серпуховского района перевели в реанимацию

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по делу о коррупции, переведен в реанимацию в тяжелом состоянии на фоне голодовки, которую он держит больше двух месяцев, сообщила "Интерфаксу" его супруга.

"Врачи рассматривали вариант выйти в суд с требованием принудительного лечения и кормления с целью предотвратить летальный исход из-за катастрофической потери веса до 61 кг в связи с сухой голодовкой. По данным правозащитников, он был переведен в реанимацию СИЗО "Матросская тишина", - сообщила агентству Юлия Шестун в понедельник.

По ее словам, на прошлой неделе в больнице изолятора, где находится Шестун, собрался консилиум врачей, который обсуждал его ситуацию.

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Юлия Шестун добавила, что третья голодовка ее мужа длится почти 70 дней, к тому же он ограничил потребление жидкости, его состояние оценивается как тяжелое.

В конце июля в связи с ухудшением состояния здоровья Шестуна из-за отказа от пищи и жидкостей врачи больницы "Матросской тишины" вызвали для консультации гражданских медиков, и по их решению его срочно отвезли в психиатрическую больницу N1 ("Кащенко"). Там врачи не нашли оснований для госпитализации Шестуна, и его направили в психиатрическую больницу СИЗО "Бутырка", а оттуда вернули в "Матросскую тишину".

В чем обвиняют Шестуна

Шестун был арестован летом прошлого года. Ему вменяется особо крупное мошенничество, легализация денег, полученных преступным путем, незаконная предпринимательская деятельность и получение особо крупной взятки.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четывре участка земли в Серпуховском округе частной компании, в причинив тем самым государству ущерб в размере 62 млн рублей. Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района через посредника с 2012 по 2018 годы передала ему около 9 млн рублей взятки.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным. Он проводит третью с начала году голодовку.

Подмосковье Александр Шестун

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