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Экс-главу Серпуховского района вернули в "Матросскую тишину" из психбольницы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в коррупции, снова помещен в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия.

"Медики оценивают его состояние как тяжелое и не допустили к нему сегодня даже адвокатов, представив справку о состоянии его здоровья", - добавила она.

На прошлой неделе во ФСИН сообщили, что из-за ухудшения состояния здоровья Шестуна, "вызванного полным отказом от приема пищи и воды", врачи больницы "Матросской тишины" вызвали на консультацию гражданских медиков, по решению которых его срочно отправили в психиатрическую больницу N1 им. Алексеева ("Кащенко"). Однако там не не нашли оснований для госпитализации Шестуна, после чего его перевезли в психиатрическую больницу СИЗО "Бутырка".

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Юлия Шестун заявляла "Интерфаксу", что, по ее мнению, "ФСИН хочет снять с себя ответственность за то, что довели человека до такого состояния".

Шестун был арестован летом 2018 года. Его обвиняют в крупном мошенничестве, легализации полученных в результате преступления денег, незаконной предпринимательской деятельности и получении особо крупной взятки.

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском округе частной компании, причинив тем самым государству ущерб в размере 62 млн рублей.

Кроме того, следствие полагает, что глава департамента спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.

Сейчас арестованный Шестун держит третью с начала года голодовку, он требует прекращения уголовного преследования и давления на семью, а также освобождения его из СИЗО.

Подмосковье Александр Шестун

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