Новые тарифы "Платона" будут публиковать за 2-3 недели до их изменения

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Росавтодор по поручению Минтранса РФ будет публиковать фактический новый тариф системы "Платон" за 2-3 недели до его изменения, сообщает пресс-служба министерства.

Согласно поручению, до 20 июля 2020 года Росавтодор разместит предварительную информацию о размере платы за использование федеральных дорог с 1 февраля 2021 года. "Фактический тариф будет известен в период с 10 по 20 января 2021 года после расчетов Росстатом индекса потребительских цен. В будущем данный порядок информирования грузоперевозчиков будет проводиться ежегодно", - отмечает министерство.

"Совместно с грузоперевозчиками мы проработали программу предсказуемости индексации тарифа госсистемы "Платон". Заблаговременное информирование о размере платы - это выполнение требований предпринимателей, обеспечивающее снижение нагрузки на бизнес", - приводит Минтранс слова первого заместителя главы ведомства Иннокентия Алафинова.

Согласно июньскому постановлению правительства РФ, в рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2020 года тариф госсистемы "Платон" составит 2,20 руб./км. С 1 июля тариф был повышен на 14 коп., до 2,04 руб./км. С 1 февраля 2020 года тариф системы "Платон" составит 2,2 руб./км, с 1 февраля 2021 года - 2,35 руб./км. Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции.

Ранее сообщалось, что за полгода до индексации тарифа системы "Платон" на основании прогноза Росавтодор будет публиковать величину индексации, чтобы рынок заранее мог к этому подготовиться. Если реальная инфляция будет сильно отличаться от прогнозной, в следующем периоде будут вноситься соответствующие поправки.