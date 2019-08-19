Полиция не усмотрела вины таксиста в ДТП с участием автобуса в Перми

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Следователи полиции не склоняются к версии о том, что таксист мог спровоцировать ДТП с участием автобуса в Перми, после которого один пассажир погиб и 35 человек оказались в больнице.

"Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении регионального главка МВД, распространенном в понедельник.

Полиция отмечает, что таксист - очевидец аварии. Увидев ДТП, он развернулся и стал одним из первых, кто оказал помощь пострадавшим.

В интернете появилось видео момента аварии. На нем видно, как автобус на большой скорости съезжает с дороги и въезжает в бетонное ограждение. За несколько секунд до инцидента водитель такси, ехавший по встречной полосе, попытался совершить обгон. В дальнейшем рядом с местом аварии остановился таксист, который поспешил на помощь пассажирам.

Ряд местных СМИ высказали предположение о том, что такой маневр таксиста мог спровоцировать происшествие.

Пассажирский автобус врезался в бетонное ограждение здания в Перми вечером 17 августа. По последним данным, госпитализированы 35 пассажиров, девять из них в тяжелом состоянии. Один человек погиб на месте ДТП.

Как сообщалось, аварию могла спровоцировать техническая неисправность автобуса. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что к трагедии могли привести проблемы с рулевой тягой.

Глава Перми поручил отстранить перевозчика от работы на городских маршрутах до окончания проверки.

Возбуждено два уголовных дела: о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст.264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Водитель автобуса задержан. Как показала проверка, в момент ДТП он был трезв.